Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Werkzeuge entwendet

Gronau (ots)

Auf Werkzeuge der Hersteller Stihl und Milwaukee hatten es Unbekannte in Gronau-Epe abgesehen. Um in das Innere einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes zu gelangen, brachen die Täter ein Vorhängeschloss der Eingangstür auf. Zu dem Geschehen in der Bauerschaft Am Berge kam es zwischen Freitag, 22.00 Uhr, und Samstag, 08.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

