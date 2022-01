Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Autos kollidieren im Brinkerhook

Ahaus (ots)

Drei Leichtverletzte sowie rund 42.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag in Ahaus-Alstätte. Eine 45 Jahre alte Enschederin wollte gegen 16.05 Uhr die Landesstraße 575 aus einem Wirtschaftsweg kommend in Höhe einer Gaststätte queren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 34 Jahre alten Ahauserin. Diese war auf der Landesstraße aus Richtung Enschede kommend in Richtung Alstätte unterwegs. Die Fahrzeuge kollidierten. Die Der Rettungsdienst behandelte die 45-Jährige sowie die Mitfahrer der 34-Jährigen, ein fünf- und ein einjähriges Kind, vor Ort.

