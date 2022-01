Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Von der Fahrbahn abgekommen

Velen (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der in der Nacht zum Sonntag in Velen passiert ist. Bei Nebel kam ein Autofahrer in einer Linkskurve von der Ostendorfer Straße ab, die er in Richtung Ramsdorf befahren hatte. Der 19-Jährige erlitt ebenso wie ein 17 Jahre alter Beifahrer, beide aus Reken, leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

