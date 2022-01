Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer kommt von Straße ab

Kollision mit Baum

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 24 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 560 in Ahaus am frühen Samstagmorgen. Der Ahauser war gegen 05.05 Uhr aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abkam. Der Wagen kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und blieb in einem mit Wasser gefüllten Graben liegen. Den Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr verhinderte das Auslaufen von Betriebsstoffen und beseitigte den beschädigten Baum.

