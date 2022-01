Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Firma scheitert

Velen (ots)

Die Tür einer Werkstatt hat am Wochenende in Velen-Ramsdorf Einbrechern standgehalten. Die Unbekannten hatten vergeblich versucht, sie aufzuhebeln. Das Geschehen spielte sich zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag, 10.00 Uhr, auf einem Betriebsgelände am Südring ab. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

