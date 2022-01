Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - In Wohnräume eingebrochen

Rhede (ots)

Armbanduhren, Schmuck und Bargeld haben Einbrecher am Samstag in Rhede erbeutet. Die Täter hatten eine Tür aufgehebelt, um in die Räume in einem Wohnhaus an der Straße Am Holzplatz zu gelangen. Das Geschehen hat sich dort zwischen 14.30 Uhr und 22.30 Uhr abgespielt. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

