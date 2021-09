Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Graffitischriftzüge am Löbauer Bahnhof

Löbau (ots)

Unbekannte Täter haben am Bahnhof Löbau neue Schmierereien hinterlassen. Eine Streife der Bundespolizei entdeckte am 10. September 2021 um 00:10 Uhr auf dem Bahnsteig 2/3 drei Schriftzüge in roter und violetter Farbe auf einem Stützpfeiler und auf dem Snackautomaten. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

