Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 29-jähriger Autofahrer hat noch nie Führerschein besessen

Weißenberg (ots)

Bundespolizisten stoppten am 9. September 2021 auf der Autobahn 4 bei Weißenberg einen in Richtung Dresden fahrenden Autofahrer. Der 29-jährige Mann aus Pakistan lenkte einen VW Golf und konnte den Beamten keinen Führerschein vorlegen. Auf Befragen gab er an, noch nie einen besessen zu haben.

Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein Beifahrer besitzt einen Führerschein und konnte mit ihm die Fahrt fortsetzen.

