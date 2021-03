Polizei Bochum

POL-BO: Festnahme nach versuchtem Sexualdelikt: Tatverdächtiger (36) in U-Haft

Bochum (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum -

Nach einem versuchten Sexualdelikt in Bochum-Werne hat die Polizei einen 36-jährigen Bochumer festgenommen.

Er steht in dringendem Verdacht, am 19. März, gegen 23 Uhr, einer 22-jährigen Bochumerin in ein Studentenwohnheim am Werner Hellweg gefolgt zu sein und die junge Frau von hinten umklammert zu haben. Die 22-Jährige wehrte sich, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Wir berichteten darüber mit einer Pressemitteilung vom 22. März (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4869934).

Schnell richtete sich ein Anfangsverdacht gegen einen einschlägig vorbestraften 36-jährigen Bochumer. Die Geschädigte konnte den Verdächtigen jedoch unter anderem wegen des bei der Tatausführung getragenen Mund-Nasen-Schutzes nicht identifizieren. Im Rahmen der weiteren umfangreichen Ermittlungen gelang es schließlich aufgrund der gesicherten DNA-Spuren, den 36-jährigen Bochumer sicher der Tat zuzuordnen.

Das Amtsgericht erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung.

Der 36-Jährige ist als rückfallgefährdeter Sexualstraftäter im KURS-Programm der Polizei NRW. KURS steht für "Konzept zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern".

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell