Polizei Bochum

POL-BO: Unfall beim Wenden: Motorradfahrer (50) wird verletzt

Bochum/Witten/Ennepetal (ots)

Bei einem Wendemanöver sind eine 37-jährige Autofahrerin aus Witten und ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Ennepetal am Dienstag, 20. März, zusammengestoßen. Der Zweiradfahrer zog sich bei dem Unfall im Bochumer Stadtzentrum leichte Verletzungen zu.

Gegen 15 Uhr war die Autofahrerin auf der Bessemer Straße in Richtung Alleestraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 85 wendete sie ihr Fahrzeug. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, der in Richtung Hattinger Straße fuhr.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagenteam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell