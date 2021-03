Polizei Bochum

POL-BO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Unbekannte haben in Bochum-Hiltrop einen Gullydeckel aus der Einlassung am Fahrbahnrand gehoben. Die Polizei Bochum sucht Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen (28. März) befuhr eine 43-jährige Frau aus Herne gegen 1.40 Uhr mit ihrem Pkw die Hiltroper Straße in Richtung Dietrich-Benking-Straße, als sie plötzlich in Höhe des REWE-Marktes über einen offenen Gullyschacht fuhr.

Das Fahrzeug der Hernerin wurde dabei beschädigt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Hinweise von Zeugen.

