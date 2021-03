Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210325-3-pdnms Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 14.01.2021 gegen 21:30 Uhr kam es auf dem Gelände der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster Einfeld zu einem schweren Raub. Der 17-jährige Geschädigte ist nach Hause gekommen und blutete am Kopf und am Arm, woraufhin dessen Vater die Polizei gerufen hatte.

Am 15.01.2021 folgte daraufhin ein Zeugenaufruf in den Medien ( Pressemitteilung 210115-1-pdnms ).

Mit Hilfe von Zeugen, welche sich auf den Zeugenaufruf bei der Polizei meldeten, konnten vier Tatverdächtige ermittelt werden. Am 24.03.21 wurden die Wohnungen der jugendlichen und heranwachsenden Tatverdächtigen durchsucht, wobei unter anderem die Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt werden konnte.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe!

