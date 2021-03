Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210325-2-pdnms Widerstandshandlung nach Drogenfahrt auf E-Scooter in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 25.03.2021 gegen 00.05 Uhr befuhr ein 19 jähriger junger Mann mit einer 22 jährigen Frau auf einem E-Scooter die Christianstraße in Neumünster. Der Scooterfahrer fuhr in Schlangenlinien, eine Streifenwagenbesatzung des 1. Polizeirevier Neumünster stoppte schließlich den Fahrer und kontrollierte ihn.

Der 19 jährige Fahrer gab sofort an, dass er täglich Cannabis zu sich nimmt, auch am heutigen Tag soll es so gewesen sein.

Als die Beamten ihm daraufhin erklärten, dass er damit eine Ordnungswidrigkeit begangen habe und er sie deshalb zum 1. Polizeirevier Neumünster zwecks Blutprobenentnahme begleiten müsste, wurde der 19 jährige Mann sofort aggressiv und meinte, er würde nicht mitkommen, man sollte es doch mal versuchen, er sei Boxer.

Jegliches gutes Zureden der beiden Beamten war zwecklos, der Mann wurde nur aggressiver. Mittlerweile war eine zweite Streifenwagenbesatzung am Anhalteort eingetroffen und unterstützte die Festnahme. Der Mann schlug und biss wild um sich, hierbei verletzte der Mann zwei Beamte durch Bisse in die Hand.

Trotz erheblicher Gegenwehr konnte der 19 jährige Mann schließlich festgenommen werden, ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe am 1. Polizeirevier Neumünster entnommen. Da der Mann auch noch am Polizeirevier äußerst aggressiv war, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandshandlung gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

