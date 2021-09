Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gewaltausbruch gegenüber Bundespolizisten

Bautzen / Ebersbach (ots)

Mit einem renitenten Bürger hatte es die Bundespolizei am Abend des 7. September zu tun. Mit Handschellen musste er in eine Gewahrsamszelle.

Eine Streife der Landespolizei hat im Bautzener Stadtgebiet einen 38-jährigen Tschechen angetroffen, der aufgrund einer Einreisesperre und angeordneten Ausweisung festzunehmen sei. Die Bundespolizei übernahm den alkoholisierten Mann um 22:20 Uhr und brachte ihn zur Dienststelle. Hierbei wehrte er sich immer wieder gegen die Maßnahme und es mussten Handschellen angelegt werden. Während der Fahrt beleidigte und bedrohte er die Beamten unter anderem mit den Worten "Ich hau dir eine rein...". An der Inspektion in Ebersbach sollte vor Betreten des Dienstgebäudes ein Covidtest durchgeführt werden. Dies war nicht möglich weil der Mann sich trotz Handfessel gewaltsam wehrte und laut herumschrie. Er musste mit mehreren Beamten festgehalten werden. Hierbei wurde ein Kotflügel des Streifenwagens verbeult und ein Beamter mit einem Kopfstoß an der Nase getroffen. Mit einer angelegten Fußfessel konnte der Tscheche schließlich fixiert und in die Zelle gebracht werden. Ein Atemalkoholtest und eine Vernehmung waren bisher nicht möglich.

Der Mann befindet sich noch in Polizeigewahrsam und soll nach Tschechien überstellt werden. Er wird sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wegen Beamtenbeleidung, wegen Bedrohung, wegen Sachbeschädigung und wegen der Einreise trotz Aufenthaltsverbots verantworten müssen.

