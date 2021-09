Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrschüler fährt im öffentlichen Straßenverkehr

Ebersbach (ots)

Ein 31-Jähriger geriet am 7. September in Ebersbach in eine Polizeikontrolle der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz.

Die Beamten stoppten den Deutschen in der Schillerstraße mit einem Mercedes Benz Vito. Einen Führerschein konnte er nicht vorlegen. Er mache gerade die Fahrschule gab er zu verstehen. Der Mann ist bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen.

Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und stellten Strafanzeige. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen und werden die Fahrerlaubnisbehörde informieren. Die Mutter des Mannes hat den Transporter abholen müssen.

