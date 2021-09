Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Tankbetrüger gestellt

Zittau (ots)

Ein niederländisches Pärchen geriet am Abend des 6. September 2021 in Zittau in den Fokus der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz und wurde als Tankbetrüger entlarvt.

Ein 20-jähriger Mann und seine 15-jährige Begleiterin waren mit einem Ford Puma unterwegs und wollten sich mit einem gefüllten 20 Liter Kanister an einer ARAL Tankstelle davonstehlen. Die junge Frau konnte vor Ort und der Mann kurz danach gestellt werden, nachdem er mit dem Kanister vor den Beamten flüchten wollte. Im Wagen standen noch mehr Kanister bereit, der mit einem weiteren Tankbetrug am Vortag in Verbindung stehen soll.

Das Polizeirevier Zittau hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Die Jugendliche gilt als vermisst und wurde an das Jugendamt übergeben.

