Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.08.2021, kam es gegen 20:30 Uhr in der Opfinger Straße, kurz vor dem Freiburger Stadtteil Rieselfeld, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein Autofahrer befuhr die Opfinger Straße von Opfingen kommend in Fahrtrichtung Freiburg. In einer Linkskurve, kurz vor dem Freiburger Stadtteil Rieselfeld, kam dem 20-Jährigen nach bisherigem Kenntnisstand ein bislang unbekannter Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit (teilweise auf seiner Fahrspur) entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, führte der Autofahrer eine Vollbremsung durch und wich nach rechts auf den Radweg aus. Hierbei geriet er mit dem Auto ins Schleudern und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter. Hinter dem geschädigten Autofahrer fuhr ein weiteres Fahrzeug, welches ebenfalls stark abbremsen musste.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Beim unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen, großen BMW mit Freiburger Kennzeichen gehandelt haben.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, insbesondere den Autofahrer, welcher hinter dem Geschädigten fuhr und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 zu melden.

kj/ms

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell