POL-FR: Klettgau: Küchenbrand in Grießen

Freiburg (ots)

Zu einem Küchenbrand kam es am Donnerstag, 05.08.2021, in Klettgau-Grießen. Aus noch unbekannter Ursache war gegen 13:30 Uhr das Feuer in der Küche eines Hauses ausgebrochen. Die zwei Bewohner wurden vom Garten aus auf den Brand aufmerksam. Eine 77 Jahre alte Frau ging noch kurz nach drinnen und verletzte sich hierbei leicht. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden an Inventar und Gebäude dürfte sich auf ca. 70000 Euro belaufen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Kameraden im Einsatz wie auch der Rettungsdienst und die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

