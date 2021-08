Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto bleibt auf dem Dach liegen

Freiburg (ots)

Auf dem Dach liegen blieb ein Auto am Donnerstagmorgen, 05.08.2021, in Oberalpfen, nachdem der Wagen mit einer Straßenlaterne kollidiert war. Gegen 08:10 Uhr war eine 66-jährige Autofahrerin in der Ortsdurchfahrt in Richtung der B 500 unterwegs, als ihr nach ihren Angaben plötzlich schwarz vor Augen wurde. Sie kam von der Straße ab. Rettungsdienst und Feuerwehr eilten zur Unfallstelle. Die verunglückte Frau lehnte eine weitere medizinische Betreuung ab und war augenscheinlich unverletzt. Das Auto und die Laterne wurden schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt über 10000 Euro.

