POL-H: Wennigsen: Polizei fasst Tatverdächtigen zu Einbruch in Bäckerei auf frischer Tat

Hannover (ots)

Nach dem Einbruch in eine Bäckerei in Wennigsen am späten Montagabend, 13.10.2020, hat die Polizei einen Tatverdächtigen auf frischer Tat geschnappt. Als die Beamten am Tatort eintrafen, stießen sie auf den Mann, der daraufhin vorläufig festgenommen wurde. Der mutmaßliche Einbrecher kam bis zum Dienstag ins Gewahrsam.

Nach ersten Erkenntnissen war die Polizei am Montag gegen 22:55 Uhr durch einen Zeugenhinweis auf den Einbruch in das Bäckereigeschäft in der Bredenbecker Straße aufmerksam geworden. Als der erste Funkstreifenwagen vor Ort eintraf, konnten die Beamten eine Person im Verkaufsraum des Geschäfts sichten. Der Aufforderung der Beamten, aus dem Geschäft herauszukommen, leistete der Einbrecher keine Folge. Stattdessen schnappte er sich eine Flasche Schnaps und nahm daraus völlig unbeeindruckt mehrere Schlucke.

Schließlich verschafften sich die Beamten Zutritt zu der Bäckerei und nahmen den 21-jährigen Mann vorläufig fest. Da ein Alkoholtest aufgrund des Widerstands des Mannes vor Ort nicht möglich war, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam er über Nacht ins Polizeigewahrsam. /ram, mr

