POL-FR: Neuenburg: Autofahrerin überschlägt sich auf der Autobahn - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 04.08.2021, hat sich eine Autofahrerin auf der A 5 bei Neuenburg überschlagen und leicht verletzt. Gegen 23:15 Uhr war die 30-jährige einem Dachs ausgewichen, der über die Straße rannte. Sie überfuhr das Tier und geriet auf den Grünstreifen. Dort überschlug sich der Wagen und kam wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Dachs überlebte den Unfall nicht. Am Mini der Frau entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Neuenburg im Einsatz.

