Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Desinfektionsspender in Schule angezündet

Freiburg (ots)

Im Foyerbereich eines Gymnasiums in der Maurice-Sadorge-Straße wurde am Donnerstag, 05.08.2021, gegen 15.00 Uhr, ein Desinfektionsspender von Unbekannten angezündet. Der Brand wurde vom Hausmeister bemerkt und mit einem Eimer Wasser gelöscht. Der direkte Wandbereich war rußgeschwärzt, Gebäudeteile brannten nicht selbständig. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell