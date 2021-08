Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwist in Einkaufsmarkt eskaliert

Freiburg (ots)

Der Zwist zwischen zwei Kunden eines Einkaufsmarktes in Bad Säckingen ist am Donnerstagmorgen, 05.08.2021, eskaliert. Gegen 10:20 Uhr waren ein Mann und eine Frau an einer Kasse aneinandergeraten, weil die Frau den mangelnden Anstand des Mannes zu ihr monierte. Dieser soll dann die 51 Jahre alte Frau angeschrien und weggestoßen haben, so dass sie stürzte. Als der Mann das Geschäft verlassen wollte, versuchten zwei andere Frauen das zu verhindern. Auch gegenüber diesen Frauen wurde der Mann tätlich und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnte der 30 Jahre alte Tatverdächtiger von einer Polizeistreife festgestellt werden. Alle drei Frauen wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

