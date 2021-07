Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen - Im Zeitraum Freitag, 23.07.2021, 09:00 - 11:30 Uhr, wurde in Herbolzheim, Marktplatz 4, ein geparkter Pkw, vermutlich bei einem Einparkmanöver von einem anderen Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wie die Ermittlungen des Polizeiposten Kenzingen ergaben, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw VW Golf. Am VW wurde nahezu die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. EUR 3.000,00. Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen. Stand: 24.07.2021, 12.00 Uhr OW/RE FLZ/Hug

