Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Jugendlicher Motorradfahrer verunglückt - Sozia verletzt

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher ist mit seinem 125er Motorrad am Donnerstag, 22.07.2021, gegen 16:30 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Berau und Witznau verunglückt. Seine 16-jährige Sozia wurde verletzt. Der Jugendliche war in einer engen Kurve von der Straße abgekommen und das Motorrad gegen eine Leitplanke geprallt. Fahrer und Sozia stürzten. Während der Fahrer unversehrt geblieben sein dürfte, verletzte sich seine Mitfahrerin. Beide kamen in ein Krankenhaus. Am Motorrad dürfte Totalschaden in Höhe von 7000 Euro entstanden sein. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell