POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - Unbekannter beschädigt zwei Fahrzeuge - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.08.2021, gegen 21:40 Uhr, hat ein Autofahrer in WT-Waldshut zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Der Unbekannte war in der Schmitzinger Straße mit seinem BMW zunächst gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stehenden Volvo geprallt. Dieser wurde durch die Aufprallwucht auf einen Seat geschoben. Der BMW des Unfallverursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer stellte diesen am Rand ab und machte sich zu Fuß aus dem Staub. Er blieb trotz Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen verschwunden. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 35 Jahre alten Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein dürfte. Ein Sachschaden von insgesamt ca. 7000 Euro ist zu beklagen. Der BMW wurde beschlagnahmt. Das Geschehen dürfte von Zeugen beobachtet worden sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet diese, sich zu melden.

