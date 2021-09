Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mehrere Sachbeschädigungen an oberlausitzer Bahnhöfen

Löbau, Bischofswerda, Ebersbach (ots)

Unbekannte Täter haben an den Bahnhöfen Löbau, Bischofswerda und in Ebersbach Anlagen beschädigt und ihre Graffitispuren hinterlassen.

Am 5. September 2021 nahm die Bundespolizei in Ebersbach einen Schaden am Wetterschutzhäuschen auf. Hier wurde die 2,4 mal 1,4 Meter große Glaswand zerstört. Am gleichen Tag war es im Fußgängertunnel in Bischofswerda ein 50 Zentimeter langes Graffititag. Ein Bahnmitarbeiter teilte außerdem mit, dass er am 3. September in Löbau ein zwei Quadratmeter großes Graffiti entdeckt hat.

Die Bundespolizei ermittelt in allen drei Fällen wegen Sachbeschädigung. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

