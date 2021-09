Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegalen Aufenthalt gestoppt

Uhyst (ots)

Die Bundespolizei nahm am 3. September 2021 an der Autobahn 4 bei Uhyst um 23:30 Uhr zwei ukrainische Bürger in Gewahrsam. Sie waren als Busreisende in Richtung Amsterdam unterwegs und hatten sich etwa dreieinhalb Monate über die erlaubte touristische Aufenthaltsdauer hinaus im Schengengebiet aufgehalten. Es folgten eine Strafanzeige und die Zurückschiebung nach Polen.

