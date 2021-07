Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen

Iserlohn (ots)

Zwischen Montagabend und Donnerstagmorgen wurden an einem blauen Caddy, der in der Peterstraße parkte, zwei Reifen zerstochen. Der Fahrer zeigte die Sachbeschädigung bei der Polizei an. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell