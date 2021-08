Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unerlaubte Einreise im Sattelauflieger

Ulm (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag (26.08.2021) konnten in Ulm vier afghanische Staatsangehörige festgestellt werden, welche zuvor unerlaubt im Sattelauflieger eines LKW nach Deutschland eingereist waren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die 14 bis 23 Jahre alten Personen wohl bereits in Rumänien unbemerkt in den Anhänger des Fahrzeugs gestiegen und anschließend bis nach Deutschland gefahren sein. Beim Entladen des Aufliegers gegen 14:30 Uhr auf dem Gelände eines Unternehmens, für welches die Fracht des LKW bestimmt war, konnten die vier Personen schließlich offenbar entdeckt werden. Der 23-Jährige und die drei 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen entfernten sich daraufhin wohl kurzzeitig in unbekannte Richtung, kehrten wenig später jedoch zu dem Sattelauflieger zurück und konnten dort von den alarmierten Polizeikräften festgestellt und vorläufig in Gewahrsam genommen werden. Alle vier Personen äußerten gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten ein Asylgesuch und schienen unverletzt zu sein. Die drei Minderjährigen wurden nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen an das Jugendamt, der 23-Jährige an die zuständige Landeserstaufnahmeeinrichtung übergeben.

