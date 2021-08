Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion und der Staatsanwaltschaft Stuttgart: 35-Jähriger aufgrund Haftbefehl festgenommen

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (26.08.2021) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 35-Jährigen am Bahnhof Bad-Cannstatt aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls festgenommen. Der polnische Staatsbürger war am heutigen Morgen gegen 07:15 Uhr in der Bahnhofshalle einer polizeirechtlichen Kontrolle unterzogen worden. Die Überprüfung seiner Personalien ergab schließlich, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Hausfriedensbruch vorlag. Als dem 35-Jährigen der Haftbefehl eröffnet wurde, reagierte dieser zunächst aggressiv, konnte jedoch von der eingesetzten Beamtin und dem eingesetzten Beamten beruhigt und schließlich festgenommen werden. Auf der Dienststelle gab der Mann an, dass er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen könne, weswegen er zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

