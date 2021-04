Polizei Gütersloh

POL-GT: Tankstelleneinbruch in Rietberg - Weitere Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - In der Samstagnacht (10.04., 04.25 Uhr) wurde die Polizei über einen Einbruchsalarm in einer Tankstelle an der Bahnhofstraße informiert.

Zeugenangaben zufolge wurde ein bislang unbekannter Täter im Verkaufsraum der Tankstelle beobachtet. Zur Beschreibung und der anschließenden Fluchtrichtung konnten keine weiteren Angaben gemacht werden. Den Erkenntnissen der eingesetzten Polizeikräfte zufolge wurde die Eingangstür des Tankstellenshops aufgehebelt. Ob der Täter Diebesgut erbeuten konnte, steht derzeitig noch nicht fest.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

