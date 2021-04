Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldautomatensprengung in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (RB) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 01:40 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter in die Kreissparkassenfiliale in Steinhagen und sprengten dort einen Geldausgabeautomat. Kurze Zeit später gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, in denen von einem lauten Knall berichtet wurde. Als die ersten Polizeikräfte eintrafen, bestätigte sich der Verdacht, dass versucht wurde einen Geldausgabeautomaten aufzusprengen. Trotz eines erheblichen Schadens konnte jedoch der Tresor standhalten, so dass kein Bargeld erbeutet wurde. Anschließend sind die Täter vermutlich mittels eines Pkw geflüchtet. Zeugen, denen ein verdächtiges Fahrzeug und/oder Personen im Bereich Steinhagen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei unter 05241/869-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell