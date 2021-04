Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht mit stark beschädigtem Fahrzeug

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) Am frühen Samstagmorgen (10.04.2021) kam es in Gütersloh zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Werner-von-Siemens-Straße. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde gegen 01:30 Uhr ein unbesetzter und stark beschädigter VW Polo in einem angrenzenden Waldstück aufgefunden. Durch anwesende Zeugen wurde mitgeteilt, dass sich eine männliche Person zu Fuß vom Unfallort entfernt habe. Umfangreiche polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des verantwortlichen Unfallverursachers. Der total beschädigte Pkw wurde sichergestellt. Neben dem Fahrzeug wurden auch zwei Bäume durch das Unfallgeschehen beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden kann zur Zeit von der Polizei noch nicht beziffert werden. Weitere Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell