Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 29-Jähriger schlägt und beleidigt Fahrgäste

Waiblingen/Nellmersbach (ots)

Ein 29-Jähriger hat am gestrigen Sonntagmorgen (22.08.2021) in einer S-Bahn der Linie S23 in Richtung Backnang eine 26-Jährige beleidigt und einer einschreitenden 21-Jährigen in das Gesicht geschlagen. Bisherigen Informationen zufolge soll der gambische Staatsangehörige gegen 04:30 Uhr zunächst während der Fahrt des Zuges von Neustadt-Hohenacker nach Backnang grundlos eine 26-jährige Reisende mehrfach beleidigt haben. Als offenbar eine 21-Jährige eingreifen und die Situation schlichten wollte, soll der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann die junge Frau mit der Hand in das Gesicht geschlagen haben. Die Geschädigte wurde durch den Schlag leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den augenscheinlich alkoholisierten 29-Jährigen am Bahnhof Nellmersbach antreffen und vorläufig festnehmen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den bereits polizeibekannten Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung.

