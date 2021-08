Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jährige geschlagen

Stuttgart (ots)

Ein 21-Jähriger soll am vergangenen Samstagmorgen (21.08.2021) im Verlauf einer verbalen Streitigkeit eine 17-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof geschlagen haben. Der 21-jähtrige deutsche Staatsangehörige und die 17-Jährige waren bisherigen Informationen zufolge wohl zusammen unterwegs, als sich offenbar in einer stehenden S-Bahn der Linie S23 am Bahnsteig 5 des Hauptbahnhofes eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Personen entwickelte. Im Verlauf dieser Streitigkeit soll der bereits polizeibekannte Mann die Geschädigte dann auch geschlagen haben, woraufhin Zeugen die Bundespolizei über den Sachverhalt informierten. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die beiden Personen kurze Zeit später am Bahnsteig 5 antreffen. Die augenscheinlich unverletzte 17-Jährige wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen untersucht, hierbei konnten jedoch keine Verletzungen festgestellt werden. Der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.

