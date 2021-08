Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 47-Jähriger festgenommen

Böblingen-Ehningen (ots)

Ein 47-Jähriger konnte am gestrigen Mittwochmorgen (18.08.2021) im Gleisbereich auf der Strecke zwischen Herrenberg und Böblingen festgestellt und aufgrund eines bestehenden Haftbefehls durch Polizeikräfte festgenommen werden. Gegen 09:15 Uhr teilten Mitarbeiter der Deutschen Bahn der Bundespolizei mit, dass sich eine scheinbar bewusstlose Person im Gleisbereich in der Nähe von Ehningen aufhalten würde. Der nicht ansprechbare 47-jährige konnte von den Einsatzkräften daraufhin noch im Gleisbereich angetroffen und aus diesem verbracht werden. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens untersuchte den alkoholisierten und in der Zwischenzeit wieder ansprechbaren Mann im Anschluss, eine weitere medizinische Versorgung war jedoch nicht nötig. Bei der Überprüfung der Personalien des 47-Jährigen stellte sich heraus, dass es sich bei diesem um einen entwichenen Strafgefangenen handelte. Daraufhin wurde der polnische Staatsangehörige festgenommen und in eine entsprechende Einrichtung verbracht.

