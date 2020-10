Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Amphetamine sichergestellt.

Herscheid (ots)

Drogenküche ausgehoben

Am heutigen Sonntag, gegen 14:30 Uhr, wurde in der Hohlen Straße eine klassische Drogenküche ausgehoben. Die Polizei hatte auf Grund eines Zeugenhinweises von der Wohnung, die zur Herstellung dieser synthetischen Drogen dient, erfahren. Da der polizeilich bereits bekannte 25 jährige Wohnungsinhaber bewaffnet sein sollte, wurde die Wohnung von SEK Beamten geöffnet. In der Wohnung wurden der 25 jährige Mann und zwei junge Frauen angetroffen und vorläufig festgenommen. Der Hinweis auf eine Bewaffnung bestätigte sich glücklicherweise nicht. Es wurden bereits zubereitete Amphetamine im zweistelligen Kilo Bereich sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

