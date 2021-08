Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung im Zug

Ulm/Biberach an der Riß/Erbach (Württemberg) (ots)

Ein 20-Jähriger hat am gestrigen Dienstagabend (17.08.2021) in einer Regionalbahn von Ulm nach Erbach ein 4-jähriges Kind sexuell belästigt und eine 16-Jährige beleidigt. Nach aktuellem Kenntnisstand befanden sich die beiden Minderjährigen zusammen mit mehreren Verwandten wohl gegen 19:45 Uhr in einem Zug auf dem Weg nach Erbach. Als sie, offenbar auf der Suche nach einem Sitzplatz, an dem sitzenden irakischen Staatsangehörigen vorbeiliefen, soll dieser zuerst die 16-Jährige beleidigt und anschließend das 4-jährige Mädchen auf den Mund geküsst haben. Nachdem ihn die Eltern der 4-Jährigen auf den Vorfall angesprochen haben sollen entfernte er sich wohl innerhalb des Zuges, verließ diesen jedoch nicht. Von der Mutter alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den Tatverdächtigen schließlich bei der Ankunft des Zuges am Bahnhof Biberach an der Riß feststellen und vorläufig festnehmen. Gegen den jungen Mann ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell