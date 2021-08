Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 39-Jähriger greift Polizisten an

Tübingen (ots)

Ein 39-Jähriger hat am gestrigen Dienstag (17.08.2021) gegen 22:15 Uhr mehrere Bundespolizisten in einer Gaststätte des Tübinger Hauptbahnhofes angegriffen und Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten geleistet. Bisherigen Informationen zufolge soll der 39-Jährige zunächst im Laufe einer verbalen Streitigkeit einem 28-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Alarmierte Beamte der Bundespolizei konnten den im Landkreis Tübingen wohnhaften Mann daraufhin noch in der Gaststätte feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Der deutsche Staatsangehörige trat gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv auf und versuchte schließlich auch nach diesen zu schlagen. Daher wurde er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen. Gegen die Maßnahmen wehrte sich der augenscheinlich alkoholisierte Tatverdächtige anhaltend und versuchte mehrfach die Polizeikräfte durch gezielte Kopfstöße und Tritte zu verletzten. Dies konnte jedoch durch die Beamten verhindert werden, weshalb diese unverletzt blieben. Gegen den 39-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell