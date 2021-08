Polizei Dortmund

POL-DO: Pedelec-Fahrer durch Unfall in Lünen schwer verletzt

Dortmund (ots)

Ein 82-jähriger Lüner ist am Donnerstagnachmittag (5. August) in einem Kreisverkehr auf der Cappenberger Straße mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt.

Demnach fuhr der Fahrer eines Mercedes gegen 16.45 Uhr auf der Cappenberger Straße in Richtung Norden. In Höhe der Laakstraße bog er in den dortigen Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er offenbar den von links kommenden 82-Jährigen auf seinem Pedelec.

Der Wagen erfasste den Senior, dieser stürzte anschließend zu Boden. Ein Rettungswagen fuhr den Mann in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten wurde der Verkehr über die Wehrenboldstraße abgeleitet. Die Sperrung konnte um 17.25 Uhr aufgehoben werden.

