POL-DO: Festnahme nach Auseinandersetzung in Hamm

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4. - 5. August) kam es gegen 00:00 Uhr im Bereich der Parkanlage an der Dortmunder Straße in Hamm-Heringen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hammenser Jugendlichen, in deren Verlauf ein 17-jähriger Jugendlicher mit einem Messer verletzt worden ist.

Er wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht, das er am Donnerstagvormittag wieder verlassen konnte. Lebensgefahr bestand nicht. Der 17-jährige Beschuldigte wurde am gestrigen Tag zunächst vorläufig festgenommen und am frühen Abend wieder in die Obhut seiner Eltern entlassen.

Die bisherigen Ermittlungen legen nahe, dass Hintergrund der Tat Kontaktaufnahmen des Geschädigten zur Freundin des Beschuldigten waren.

Zuständige Staatsanwältin ist Alina Hildesheim, Tel.: 0231-926-26123.

