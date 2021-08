Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Stein geworfen und 56-Jährige bedroht

Schwäbisch Hall-Hessental (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am vergangenen Samstagabend (14.08.2021) gegen 19:00 Uhr am Bahnhof Schwäbisch Hall-Hessental einen Stein auf einen Zug geworfen und im Anschluss eine 56-Jährige bedroht. Der unbekannte Tatverdächtige befand sich bisherigen Informationen zufolge am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofes von wo aus er einen Stein auf einen Zug geworfen haben soll. Nachdem eine 56-Jährige den Unbekannten wohl auf sein Verhalten angesprochen hatte, soll dieser die Reisende massiv bedroht und sich anschließend vom Bahnsteig entfernt haben. Laut aktuellem Kenntnisstand stieg der Mann daraufhin offenbar mit zwei weiteren Personen in einen blauen VW Passat und fuhr in unbekannte Richtung davon. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 18-jährigen Mann handeln. Zur Tatzeit trug er offenbar eine schwarze Basecap, ein weißes T-Shirt, eine weiße kurze Hose und schwarze Turnschuhe. Gegen den jungen Mann ermittelt nun das Bundespolizeirevier Heilbronn wegen des Verdachts der Bedrohung und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971318882600 zu melden.

