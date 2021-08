Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizeistreife beleidigt

Stuttgart (ots)

Ein 21-Jähriger beleidigte am vergangenen Samstagmorgen (14.08.2021) eine Streife der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof und versuchte im Anschluss zu flüchten. Der deutsche Staatsangehörige befand sich gegen 07:30 Uhr im Türeingang einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim (Teck), als er die Einsatzkräfte auf dem Bahnsteig erblickte und diesen den Mittelfinger zeigte. Im Anschluss versuchte der bereits polizeibekannte 21-Jährige aus der wartenden S-Bahn vor der Beamtin und dem Beamten zu fliehen, was jedoch durch die Streife unterbunden werden konnte. Der in Nürtingen wohnhafte Mann konnte seinen Weg nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung.

