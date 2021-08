Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Ein 30-Jähriger hat am vergangenen Samstag (14.08.2021) am Stuttgarter Hauptbahnhof Widerstand gegen die Maßnahmen der Bundespolizei geleistet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der in Waiblingen wohnhafte 30-Jährige am Samstagabend mit einer S-Bahn der Linie S2 von Schorndorf nach Stuttgart gefahren sein und bei einer Fahrscheinkontrolle kein gültiges Ticket vorgezeigt haben. Nach der Ankunft des Zuges in Stuttgart entfernte sich der syrische Staatsangehörige offenbar in Richtung des Arnulf-Klett-Platzes, wobei ihm die Mitarbeiter des Prüfdienstes gefolgt sein sollen. Am Fußgängerüberweg vor dem Hauptbahnhof sprachen diese schließlich gegen 20:15 Uhr Einsatzkräfte der Bundespolizei an, schilderten den Sachverhalt und zeigten der Streife den Tatverdächtigen. Der alkoholisierte Mann verweigerte bei der anschließenden Kontrolle die Herausgabe seiner Personalien und schlug in Richtung eines eingesetzten Beamten. Daraufhin wurde der 30-Jährige zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

