Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw in Schlangenlinie über die Autobahn

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Altenhagen / BAB 2 - Am Sonntagmittag, 20.12.2020, erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei eine Mitteilung von einem Autofahrer, der Angaben zu einem Sattelzug auf der A2 machte. In Richtung Hannover und in Höhe der Anschlussstelle Ostwestfalen benutzte ein Lkw-Fahrer gleich zwei Fahrstreifen.

Gegen 12:55 Uhr stoppte eine Autobahnstreifenbesatzung den gemeldeten rumänischen Sattelzug. Der 45-jährige Fahrer hatte bei der Kontrolle Schwierigkeiten beim Verlassen seiner Fahrerkabine. Ein Alkoholtestgerät bestätigte den Verdacht, dass der Lkw-Fahrer trotz Alkoholkonsums gefahren war. Er musste zu einer Blutentnahme durch einen Arzt auf die Autobahnpolizeiwache Herford folgen.

Die Autobahnpolizisten verboten dem 45-Jährigen das Autofahren innerhalb Deutschlands. Der beladene Sattelzug bleibt solange stehen, bis ein Ersatzfahrer eingetroffen ist. Für den Fahrer beträgt die Sicherheitsleistung im Rahmen des zu erwartenden Strafverfahrens 900 Euro.

