Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher tauchen zweimal an Supermarkt auf

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Schildesche - Am frühen Samstagmorgen und in der Nacht zu Sonntag, 20.12.2020, attackierten Einbrecher die Verglasung im Eingangsbereich eines Supermarkts in Schildesche. Beim ersten Mal gelang ihnen der gewaltsame Zutritt in den Markt - beim zweiten Mal gaben sie ihr Vorhaben nach mehreren Versuchen auf und es blieb bei einem Einbruchsversuch.

Nach den bisherigen Erkenntnissen tauchten am Samstag, gegen 03:10 Uhr, mindestens zwei Einbrecher an einem Supermarkt an der Hermann-Schäffer-Straße auf. Sie schlugen Teile der gläsernen Eingangstür ein und bedienten sich im Kassenbereich an den angebotenen Tabakwaren. Die Unbekannten füllten ihre Beute in Taschen und verschwanden damit vom Tatort.

In der Nacht zu Sonntag tauchten erneut Einbrecher an dem Lebensmittelgeschäft an der Hermann-Schäffer-Straße auf und versuchten mehrmals, eine Scheibe im Eingangsbereich einzuschlagen. Weil die Verglasung standhielt verschwanden die Einbrecher ohne Beute. Die Tatzeit für diesen Einbruchsversuch lag zwischen Samstag, gegen 21:00 Uhr, und Sonntag, gegen 09:50 Uhr.

Beschreibung der Tatverdächtigen zum Einbruch am Samstagmorgen:

Eine Person trug eine Steppjacke mit Kapuze und ein Basecap. Die zweite Person trug eine karierte Jacke und einen hellen Hoodie. Zudem trugen beide Masken und Handschuhe.

Die Polizei fragt, wer hat zu den Tatzeiten etwas Auffälliges im Bereich der Hermann-Schäffer-Straße und Beckhausstraße wahrgenommen?

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell