BPOLI S: Zeugen gesucht: Rucksack gestohlen

Stuttgart/Schwäbisch-Hall (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am heutigen Dienstagmorgen (24.08.2021) in einem Regionalzug nach Stuttgart einer Reisenden den Rucksack mitsamt Inhalt im Wert von circa 5000 Euro gestohlen. Die 60-Jährige war aktuellen Informationen zufolge gegen 06:24 Uhr mit der Regionalbahn RB 19 von Schwäbisch-Hall-Hessental in Richtung Stuttgart gefahren. Den mitgeführten Rucksack stellte die Reisende wohl auf den Sitz neben sich und schlief daraufhin offenbar kurzzeitig ein. Eine mitreisende Bekannte der Geschädigten soll diese jedoch nach kurzer Zeit wieder geweckt und auf das Fehlen ihres Rucksacks aufmerksam gemacht haben. Die 60-Jährige informierte daraufhin wohl umgehend einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn und suchte den Zug erfolglos nach dem fehlenden Rucksack ab. Anschließend begab sich die Reisende bei Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof zum dortigen Bundespolizeirevier um den Diebstahl anzuzeigen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat, dem Verbleib des Rucksacks oder dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden. Laut der Geschädigten habe ein Reisender, welcher am Bahnhof Murrhardt in die Regionalbahn zugestiegen sein soll, einen möglichen Tatverdächtigen mit einem entsprechenden Rucksack gesehen. Auch dieser Zeuge wird gebeten sich unter der genannten Rufnummer zu melden.

