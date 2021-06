Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rastatt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag mit anschließender Flucht des Verantwortlichen, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr parkte der noch unbekannte Fahrer eines vermutlich braunen Fahrzeuges in der Herrenstraße (Parkplatz vor dem Schloß) neben einem weißen Seat Leon ein. Dabei beschädigte er diesen und verursachte einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, suchte er im Anschluss das Weite. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Rastatter Ermittler.

/rs

