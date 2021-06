Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gaggenau (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag, sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Der unbekannte Fahrzeugführer eines vermutlich grauen oder silbernen Pkw streifte gegen 15:50 Uhr beim rückwärts einparken einen auf einem Parkplatz in der Hildastraße abgestellten Jeep. Ohne sich um den Schaden von circa 1.000 Euro zu kümmern, sucht er im Anschluss das Weite. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, wenden sich unter der Tel.-Nr. 07225 9887-0 an die Beamten in Gaggenau.

/rs

